Евросоюз пригласил Сербию и Косово за стол переговоров

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригласил 18 августа президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти на переговоры в Брюссель.

«Я приглашаю президента Сербии А.Вучича и премьер-министра Косово А.Курти 18 августа в Брюссель, чтобы обсудить пути продвижения вперед между Приштиной и Белградом», - написал он в Twitter.

Отметим, что ранее между Сербией и частично признанным Косово обострились отношения из-за требования второго с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии, для проживающих на севере Косово сербов. Впоследствии эти меры отложили до 1 сентября.