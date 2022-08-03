В России за госизмену арестован разработчик гиперзвуковых ракет

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову. Госизмена», - сказал научный руководитель ИТПМ Василий Фомин.

Шиплюк, который является одним из ведущих специалистов в области гиперзвука в России и заведует лабораторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», был арестован вслед за главным научным сотрудником института Анатолием Масловым.

По его словам, силовики нагрянули в институт утром 4 августа - в здании института прошли обыски, и тогда же Шиплюка допросили в первый раз. Сейчас ученый перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Отмечается, что в понедельник, 8 августа, он должен был открыть торжественные мероприятия, посвященные 65-летию ИТПМ.

Шиплюк является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. С 2007 года на кафедре аэрогидродинамики НГТУ он читал курсы лекций «Методы аэрофизического эксперимента», «Методы оптимизации в задачах баллистики и аэродинамики» и «Современные проблемы баллистики и гидроаэродинамики».

В последние годы Шиплюк занимался гиперзвуковыми ракетами, в частности, их защитным покрытием - этой теме посвящены его работы, цитируемые онлайн.

О создании гиперзвуковых ракет «Циркон» президент РФ Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в мире, «безупречно» прошло испытания. В 2022 году ракету должны были начать поставлять в войска.