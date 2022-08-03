Синоптики: завтра в Баку ожидаются дожди

В воскресенье, 7 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, к вечеру местами прогнозируются дожди, умеренный северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 20-25, днем - 30-33 градуса тепла, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-65 процентов.