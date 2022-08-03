Блинкен считает, что военные маневры Китая несоразмерны мирному визиту Пелоси на Тайвань
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры Китая «несоразмерны мирному визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань», передают американские СМИ.
«Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой», - сказал он на пресс-конференции на Тайване.
По словам чиновника, разногласия Тайваня с Китаем «необходимо разрешить мирным образом».