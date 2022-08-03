«Исламский джихад» угрожает Израилю ракетами большой дальности

Военизированная палестинская организация «Исламский джихад» через близкий к ХАМАС и «Хезболле» ливанский телеканал передала ряд угроз Израилю. Как заявил представитель пресс-службы движения Дауд Шехаб, организация работает над тем, чтобы превратить нынешнее противостояние в войну на истощение, которая будет держать Израиль «в состоянии паралича».

«О спокойствии в Газе не может быть и речи, сейчас нашим главным приоритетом является сопротивление и противостояние Израилю, мы готовы продолжать борьбу», - подчеркнул Шехаб, добавив, что «Исламский джихад» еще не использовал все свои возможности, в частности, ракеты большой дальности.