Грузинская полиция задержала «воров в законе»

Восемь человек задержаны в Тбилиси, Чиатура и Сачхере за связи с «воровским миром», сообщает сегодня пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые – в прошлом судимые мужчины в возрасте от 31 года до 69 лет.

По данным следствия, все восемь задержанных активно участвовали в различной преступной деятельности. На основании обращений граждан они связывались с грузинскими «ворами в законе» за границей с целью разрешения финансовых споров или каких-либо других конфликтных ситуаций по «воровским понятиям». Подобные «разборки» приносили им финансовую выгоду – криминальные авторитеты забирали деньги у той стороны спора, которую к выплате обязали воры в законе.

Установлено, что обвиняемые выходили на связь как минимум с пятью известными ворами в законе: Тенгизом Хоперия по кличке «Чинка», Давидом Курасбедиани («Чута»), Романом Барбакадзе («Ремена»), Мерабом Чеишвили («Жоржикич») и Джейраном Кинцурашвили.