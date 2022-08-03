УЕФА наказал «Фенербахче» за лозунги в поддержку Путина
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрел скандальный инцидент со скандированием фанатами турецкого «Фенербахче» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо» лозунга «Владимир Путин».
Как сообщает пресс-служба организации, УЕФА принял решение о наказании стамбульского клуба.
По результатам рассмотрения было вынесено два пункта наказания:
1. Вынести предупреждение «Фенербахче» за ненадлежащее поведение своей команды.
2. Оштрафовать «Фенербахче» на 50 000 евро и частично закрыть стадион клуба, запретив заполнение трибун на 5 000 зрителей во время следующего матча клубного турнира УЕФА, в котором «Фенербахче» будет играть как хозяин, за бросание предметов. Упомянутое частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку на два года, начиная с даты принятия решения.