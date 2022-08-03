Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях, передает TRT.

«На встрече в Сочи с Владимиром Путиным мы договорились по рублю как денежной единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта «Мир». В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», - сказал Эрдоган.

Он также заявил, что Турция и Россия подтвердили планы выведения двусторонней торговли в год до $100 млрд.

«Мы подтвердили нашу цель - довести товарооборот между двумя странами до $100 млрд. Для ее достижения мы хотим развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство. Мы хотим, чтобы наша торговля была более сбалансированной. В Сочи наш министр торговли Мехмет Муш подписал с вице-премьером России Александром Новаком меморандум - своего рода дорожную карту торгово-экономических отношений между двумя странами», - сказал турецкий лидер.