Армяне требуют ввести в Карабах французские войска

Отдел информации 14:58

Накануне в Ереване армянские беженцы из Карабаха устроили акцию протеста перед зданиями посольств России и Франции, требуя «обеспечить безопасность» армян, проживающих на территориях Азербайджана, находящихся в настоящее время под контролем российского миротворческого контингента. Это же требование участники акции намерены повторить в начале следующей недели перед посольством США и офисом ООН в Ереване. В ходе акции, проведенной у посольства РФ, ее участники обратились к России с требованием «надежно выполнять» в Карабахе возложенную на нее миротворческую миссию. По сообщениям армянских СМИ, участники акции, собравшиеся перед зданием посольства Франции, призвали эту страну ввести в Карабах миротворческий контингент войск.

Левон Айриян, бежавший из Гадрута в Армению и возглавляющий в настоящее время общественную организацию «Во имя Гадрута», заявил, что армянские беженцы намерены организовать сидячую забастовку, которая будет продолжаться до тех пор, пока Франция не выполнит их требования. Другой участник акции, Ашот Арутюнян, незаконно поселившийся в Шуше и бежавший в Армению осенью 2020 года, заявил, что их требование к Франции, как к сопредседателю Минской группы, предполагает ввод миротворцев в Лачин «для поддержания связи между Арменией и Карабахом». К участникам акции вышел один из сотрудников посольства, который принял у них письменную петицию. В ответ на требование протестующих о встрече с послом Франции сотрудник сообщил, что в настоящее время он находится в отпуске. Несмотря на то, что в акциях протеста участвовали не граждане Армении, а армянские беженцы из Карабаха, суть их требований, по мнению наблюдателей, подтверждает недовольство официального Еревана действиями российских миротворческих сил, которые накануне резко раскритиковал Никол Пашинян. В частности, премьер-министр Армении обвинил российских миротворцев в том, что они не препятствовали действиям азербайджанской армии, установившей контроль над селами Кехня Таглар и Чайлагагала, которые в декабре 2020 года были включены в состав административной территории Ходжавендского района, а также над селом Фаррух, включенного в марте 2022 года в состав Ходжалинского административного района.

Помимо этого, Пашинян обвинил россиян в бездействии на фоне недавних ударов, нанесенных армией Азербайджана по позициям незаконных армянских вооруженных формирований в рамках контртеррористической операции «Возмездие», и предложил запустить «дополнительные механизмы» для обеспечения безопасности армян Карабаха. При этом Пашинян не уточнил, что он имеет в виду под «дополнительными международными механизмами» и какие шаги в этом направлении намерена предпринять Армения. Комментируя критику Никола Пашиняна, в Кремле напомнили о наличии трехсторонних документов, являющихся отправной точкой действий миротворческого контингента России в Карабахе, а также о необходимости неукоснительно выполнять обязательства, взятые на себя сторонами-подписантами.