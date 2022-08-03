Эрдоган: Армения должна выполнять свои обязательства

«Два дня назад мы с моим братом Ильхамом Алиевым подробно поговорили о ситуации в Карабахе». Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT.

Он отметил, что Турция, прежде всего, осуждает нападение, в результате которого один азербайджанский военнослужащий стал шехидом.

«Карабах – это территория, расположенная в пределах международно признанных границ Азербайджана. Азербайджан, разумеется, не хочет, чтобы на его территории были незаконные вооруженные формирования. Прошло почти два года с момента подписания трехстороннего заявления. Крайне важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства», - добавил турецкий лидер.