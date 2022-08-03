ООН ничего не знает о нападении на посольство Азербайджана

«У нас нет прямой информации по вопросу нападения на посольство Азербайджана в Лондоне. Мы следили за произошедшим по материалам, которые проходили в СМИ». Об этом Real TV заявил представитель ООН Стефан Дужжарик, комментируя нападение на посольство Азербайджана в Лондоне.

«Наша позиция в этом вопросе стандартная – дипломатические представительства должны быть неприкосновенными и к ним нужно относиться с уважением», - сказал он.

Стефан Дужжарик также отметил, что, судя по новостям, представители Великобритании предпринимают соответствующие меры.

Напомним, что 4 августа члены радикальной религиозной группировки совершили нападение на административное здание посольства Азербайджана в Великобритании. Радикалы сняли с посольства государственный флаг Азербайджана и учинили погром.

Ответственность за нападение взяла на себя шиитская экстремистская организация Союз служителей Махди. Организация создана шиитскими священнослужителями - выходцами из Кувейта.