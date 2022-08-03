Продолжаются акции ПО «Азеригаз» под названием «Открытый микрофон». Как сообщили в Объединении, на следующей неделе (08-12.08.2022) акции пройдут еще в 1 городе и 4 районах.

Акция пройдет 1-й день в 14:00 в Физулинском районе (Центр Гейдара Алиева), 2-й день в 14:00 в Бейлаганском районе (рядом с центром молодежи), 3-й день в 11:00 в Бардинском районе (Парк Гейдара Алиева), 4-й день в 14:00 в городе Мингячевир (рядом с центром молодежи), 5-й день в 14:00 в Зардабском районе.

Граждане могут подойти к указанным адресам и воспользоваться возможностями акции «Открытый микрофон», чтобы высказать свои проблемы и предложения.