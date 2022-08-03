Пакистанец грабил банки США, Канады, Гонконга и Колумбии, а деньги обналичивал в Баку

По данным, которыми располагает haqqin.az, с января 2022 года было обнаружено, что деньги, похищенные Гуламом со счетов клиентов банков ряда зарубежных стран, были использованы для совершения покупок в магазинах Баку, торгующих электронными товарами.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу 26-летнего гражданина Пакистана Аббаса Муаззама Мустафы Гулама. Совершив серию киберпреступлений и сняв деньги со счетов в нескольких иностранных банках, обвиняемый нашел весьма оригинальный способ их обналичивать.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый действовал не один, а в составе преступной группы, которая, получая преступным путем конфиденциальную информацию о банковских картах клиентов в США, Канаде, Гонконге и Колумбии, изъяла с их счетов в общей сложности около 300 000 манатов.

Гулам был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД 31 января текущего года. В ходе обыска на квартире обвиняемого были обнаружены многочисленные мобильные телефоны марки «Iphone 13Pro Max», «Iphone 12mini blue», видеокамеры и другая техника.

На суде пакистанец, так и не признавший свою вину, рассказал, что три года назад приехал в Баку и учился в Академии художеств. В столице он познакомился со своим соотечественником Сухейлом Гасымом, который рассказал ему, что приобретает онлайн банковские карты, по которым делает покупки в бакинских магазинах.

«В октябре 2021 года Сухейл отправился в Турцию, где находилась его жена, - рассказал на суде Гулам. – Перед отъездом он предупредил, что его друг в Лондоне сделал онлайн-заказ в Баку и попросил меня забрать товар из магазина. По договору я должен был продать товар, оставить себе 5 процентов, а остальные деньги отправить Сухейлу в Турцию. И я согласился».

По показаниям Гулама, он покупал смартфоны, ноутбуки, а также различные наушники в сети «Music Gallery» и в онлайн-магазине myshop.az, после чего продавал их в магазины возле метро «Нефтчиляр» по заниженной стоимости.

Расплата за товар происходила только наличными.

Всю вину в суде молодой пакистанец возложил на соотечественника, заявив, что не видит в своих действиях состава преступления.

«Я не знаю, кто и как добывал информацию о банковских картах иностранных граждан, - заявил обвиняемый. - Сухейл рассказывал мне, что делал покупки в Интернете с пакистанцем из Лондона, а я, в свою очередь, действовал по указанию Сухейла. В чем же заключается мое преступление?».

Тем не менее суд счел заявления Гулама попыткой оправдаться и на основании неопровержимых доказательств, представленных следствием, вынес приговор. Решением суда Аббас Муаззам Мустафа Гулам был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.