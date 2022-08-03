Генсек ООН предупредил человечество о росте ядерной угрозы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме заявил, что угроза применения ядерного оружия в мире становится все более актуальной, передает UN News.
«Человечество играется с заряженным оружием», - сказал он в ходе выступления, посвященного 77-й годовщине атомной бомбардировки города.
По словам генсека, в настоящее время «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом», в том числе на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины.