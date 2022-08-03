Байден взял под контроль дело Мехтиева
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан побеседовал с ирано-американской журналисткой и правозащитницей Масих Алинежад и выразил обеспокоенность по поводу ее безопасности после инцидента с арестом азербайджанца Халида Мехтиева возле ее дома в Нью-Йорке.
Салливан заявил, что президент США Джо Байден будет продолжать получать обновленную информацию о ситуации вокруг этого дела и добавил, что Белый дом продолжит защищать своих граждан и диссидентов от угроз со стороны Ирана.
«Правительство США будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для устранения и сдерживания угроз со стороны Ирана, в том числе тех, которые нацелены на граждан США и диссидентов, проживающих в Соединенных Штатах», - сказал представитель администрации Байдена.
Напомним, что на прошлой неделе в США при проведении наблюдений перед домом известного иранского диссидента и борца за права женщин Масих Алинежад в Бруклинском районе Нью-Йорка был арестован гражданин Азербайджана 23-летний Халид Мехтиев. В его машине были обнаружены автомат АК-47, пистолет, а также два полных магазина.