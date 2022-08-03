Байден взял под контроль дело Мехтиева

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан побеседовал с ирано-американской журналисткой и правозащитницей Масих Алинежад и выразил обеспокоенность по поводу ее безопасности после инцидента с арестом азербайджанца Халида Мехтиева возле ее дома в Нью-Йорке.

Салливан заявил, что президент США Джо Байден будет продолжать получать обновленную информацию о ситуации вокруг этого дела и добавил, что Белый дом продолжит защищать своих граждан и диссидентов от угроз со стороны Ирана.