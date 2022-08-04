КСИР: палестинцы, прошедшие обучение в Иране, нанесут решающий удар по Израилю

Командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Исмаил Каани заявил, что «палестинцы, прошедшие обучение в Иране, нанесут решающий удар по Израилю».

«Каждый день проводится не менее 15 операций против израильских целей. Ситуация с безопасностью в Израиле ухудшается. Они там сидят в своих домах и боятся выйти», - сказал Каани в своей речи в провинции Мазандеран на севере страны.

Он также подчеркнул, что палестинцы, которые прошли обучение в Иране, нанесут «решающий удар» по Израилю «в нужном месте и в нужное время».

Напомним, что ранее президент Ирана Ибрагим Раиси на встрече с генеральным секретарем движения «Исламский джихад» Зиядом Ан-Нахалой заявил: «Они думали, что через нормализацию с арабскими странами купят себе безопасность. Но этого не произошло. Нет здесь безопасности для них».