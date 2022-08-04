Запорожская АЭС под обстрелом: есть риск утечки радиоактивных веществ

Российские военные в результате обстрелов 5 августа серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на Запорожской АЭС. По данным «Энергоатома», есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

«В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность. В субботу, 6 августа, Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности», - говорится в заявлении.