Помощник Эрдогана: нельзя завершить войну в Украине, игнорируя Россию

«Мир вроде бы не сможет положить конец войне в Украине без Москвы. Проблема в том, что некоторые заинтересованы в продолжении этого конфликта». Об этом заявил помощник президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что международное сообщество не может покончить с войной в Украине, игнорируя Россию.

«Дипломатия и мир должны победить. Мы стремимся использовать отношения Турции с Россией и Украиной для достижения взаимоприемлемого решения», - заявил он, добавив, что некоторые страны пытались подорвать попытки Турции наладить диалог между Украиной и Россией.

«Правда в том, что некоторые наши «друзья» не хотят, чтобы война закончилась. Они проливают крокодиловы слезы», - сказал Алтун.