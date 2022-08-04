Эрдоган с Путиным обошли Карабах с Сирией наше поле зрения
По совместному заявлению, принятому по итогам переговоров президентов Турции и России, сложно судить, какого рода договоренности были достигнуты по острейшим вопросам повестки дня, в том числе по северу Сирии. Ибо на сей раз стороны ограничились общими словами о том, что решительно выступают против «всех террористических организаций», подчеркнув при этом важность соблюдения территориальной целостности и суверенитета Сирии.
Напомним, что как уже заявлял Кремль, основными темами обсуждений на переговорах Эрдогана и Путина в Сочи должны были стать выполнение ранее достигнутых договоренностей по войне в Украине и функционированию «хлебного коридора», положение на севере Сирии, а также обострившаяся за последние дни ситуация в Карабахе. Но с особым нетерпением международные наблюдатели ждали ответ на главный вопрос – получит ли Турция от России «зеленый свет» на проведение новых боевых операций против курдских террористических группировок РПК/ОНС на севере Сирии?
Напомним в этой связи, что на состоявшихся 18 июля в Тегеране трехсторонних переговорах лидеры России и Ирана выразили несогласие с новой операцией Турции. Но тот факт, что Эрдоган и Путин решили после Тегерана встретиться вновь, давало наблюдателям основание предполагать, что лидеры России и Турции, ранее достигавшие согласия по многим важнейшим вопросам, сумеют вновь найти общий язык. Предположение это по-прежнему остается в силе, хотя текст совместного заявления, опубликованный по итогам саммита в Сочи, на какую-либо договоренность не указывает.
Андрей Колесников, специальный корреспондент российской газеты «Коммерсантъ» из пула Путина, следивший за ходом переговоров в Сочи, пишет, что по их окончании журналисты ожидали, что Эрдоган и Путин проведут совместную пресс-конференцию. Но она была отменена по просьбе Эрдогана, который сразу после завершения переговоров отправился в аэропорт.
Колесников, отметивший также, что во время встречи с Путиным Эрдоган «чувствовал себя уверенным», написал, что в открытой для прессы части встречи вопрос Карабаха не упоминался вообще.
«Между тем переговоры продолжались больше четырех часов, и в какой-то момент к Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину начали присоединяться члены делегаций, - комментировал Колесников. - И это носило хаотичный характер. Президенты время от времени звали помощников и советников, а потом отпускали их, продолжая разговор один на один. При этом перерыва между узкой и расширенной частями не было, равно как не было и расширенной части с полноценным участием двух делегаций, а значит, и вступительного слова, какое бывает обычно прежде всего для журналистов. Его тоже не было».
Как уже сообщалось, стороны достигли договоренности о том, что Турция будет частично оплачивать российский газ в рублях. Министр энергетики России Александр Новак заявил в этой связи журналистам, что это соглашение имеет большое значение. Как бы подтверждая это, «Коммерсантъ» сообщил, что за часть купленного у России газа Турция уже расплатилась в рублях.
Таким образом, судить о реальных договоренностях, достигнутых на переговорах двух лидеров, можно будет только по характеру развития дальнейших событий, в том числе на севере Сирии.
Обычно, когда Эрдоган возвращается из зарубежных поездок, он проводит в самолете брифинг для сопровождающих его турецких журналистов, в ходе которого более развернуто рассказывает о переговорах и достигнутых результатах. Эрдоган не изменил своей традиции и на сей раз. О чем же заявил турецкий лидер на борту № 1 Турции?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность о начале перехода на рублевые расчеты при оплате поставок газа.
Отвечая на вопросы о ситуации с поставками зерна из портов Украины, Эрдоган отметил, что в настоящий момент на очереди стоят около 20 кораблей.
«В России также просят посредничества. Соответствующие Министерства Турции активно решают вопрос», - сказал президент.
Эрдоган также заявил, что намерен принять участие в предстоящей в сентябре встрече лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане по приглашению Владимира Путина.
Турецкий лидер коснулся процесса строительства первой атомной электростанции Турции «Аккую» в провинции Мерсин.
«Я лично со своей делегацией проконтролирую работу на АЭС «Аккую». После расскажу о последней ситуации президенту Путину. В соответствии с этим мы определим дорожную карту», - сказал он.