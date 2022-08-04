Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:57

По совместному заявлению, принятому по итогам переговоров президентов Турции и России, сложно судить, какого рода договоренности были достигнуты по острейшим вопросам повестки дня, в том числе по северу Сирии. Ибо на сей раз стороны ограничились общими словами о том, что решительно выступают против «всех террористических организаций», подчеркнув при этом важность соблюдения территориальной целостности и суверенитета Сирии. Напомним, что как уже заявлял Кремль, основными темами обсуждений на переговорах Эрдогана и Путина в Сочи должны были стать выполнение ранее достигнутых договоренностей по войне в Украине и функционированию «хлебного коридора», положение на севере Сирии, а также обострившаяся за последние дни ситуация в Карабахе. Но с особым нетерпением международные наблюдатели ждали ответ на главный вопрос – получит ли Турция от России «зеленый свет» на проведение новых боевых операций против курдских террористических группировок РПК/ОНС на севере Сирии?

Напомним в этой связи, что на состоявшихся 18 июля в Тегеране трехсторонних переговорах лидеры России и Ирана выразили несогласие с новой операцией Турции. Но тот факт, что Эрдоган и Путин решили после Тегерана встретиться вновь, давало наблюдателям основание предполагать, что лидеры России и Турции, ранее достигавшие согласия по многим важнейшим вопросам, сумеют вновь найти общий язык. Предположение это по-прежнему остается в силе, хотя текст совместного заявления, опубликованный по итогам саммита в Сочи, на какую-либо договоренность не указывает. Андрей Колесников, специальный корреспондент российской газеты «Коммерсантъ» из пула Путина, следивший за ходом переговоров в Сочи, пишет, что по их окончании журналисты ожидали, что Эрдоган и Путин проведут совместную пресс-конференцию. Но она была отменена по просьбе Эрдогана, который сразу после завершения переговоров отправился в аэропорт. Колесников, отметивший также, что во время встречи с Путиным Эрдоган «чувствовал себя уверенным», написал, что в открытой для прессы части встречи вопрос Карабаха не упоминался вообще. «Между тем переговоры продолжались больше четырех часов, и в какой-то момент к Реджепу Тайипу Эрдогану и Владимиру Путину начали присоединяться члены делегаций, - комментировал Колесников. - И это носило хаотичный характер. Президенты время от времени звали помощников и советников, а потом отпускали их, продолжая разговор один на один. При этом перерыва между узкой и расширенной частями не было, равно как не было и расширенной части с полноценным участием двух делегаций, а значит, и вступительного слова, какое бывает обычно прежде всего для журналистов. Его тоже не было».