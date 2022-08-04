Эрдоган: «Нам необходима поддержка России»
«Турция и Россия договорились о принятии совместных мер для противодействия террористическим организациям в Сирии». Об этом сказал журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT.
По словам Эрдогана, они обсудили с Владимиром Путиным шаги, которые могут быть предприняты против укрывающихся в Сирии террористических организаций.
«Мы сошлись во мнении, что будем вместе давать необходимый ответ тем, кто угрожает территориальной целостности Сирии, совершает нападения на наших сирийских братьев, наших военнослужащих, полицейских, мирных граждан», - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер отметил, что Путин придерживается справедливого подхода в отношении Турции в данном вопросе.
«Он особо подчеркивает, что всегда будет рядом с нами в вопросе противодействия терроризму. Он придерживается позиции, что было бы предпочтительнее, если бы мы выбирали путь решения проблемы во взаимодействии с режимом президента Сирии Башара Асада. Мы отвечаем, что наша разведка проводит контакты по этим вопросам с сирийской разведкой. Мы говорим, что если, несмотря на это, террористические организации находят там прибежище, то нам необходима поддержка России. В этом вопросе у нас имеется договоренность», - отметил Эрдоган.
Он ранее также заявил, что Анкара планирует новую военную операцию на севере Сирии, основной целью которой является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции «Источник мира».