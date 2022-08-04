Эрдоган: «Нам необходима поддержка России»

«Турция и Россия договорились о принятии совместных мер для противодействия террористическим организациям в Сирии». Об этом сказал журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает TRT.

По словам Эрдогана, они обсудили с Владимиром Путиным шаги, которые могут быть предприняты против укрывающихся в Сирии террористических организаций.

«Мы сошлись во мнении, что будем вместе давать необходимый ответ тем, кто угрожает территориальной целостности Сирии, совершает нападения на наших сирийских братьев, наших военнослужащих, полицейских, мирных граждан», - сказал Эрдоган.