Тяжелое ДТП в Хорватии: погибли католические паломники

В Вараждинской округе Хорватии автобус с польскими номерами попал в аварию. В результате произошедшего погибли свыше 10 человек. Об этом сообщает национальный телеканал HRT.

Глава МВД страны Давор Божинович рассказал, что на месте ДТП погибли 11 человек. Еще один человек, как сообщается, умер в больнице. Госпитализированы 33 пассажира.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших пассажиров детей не было. Божинович добавил, что транспортное средство зарегистрировано в польском городе. Автобус перевозил католических паломников в Боснию и Герцеговину.