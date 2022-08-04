Первый сухогруз, вышедший из Украины, прибыл в Стамбул

Сухогруз Navy Star под флагом Панамы, являющийся первым из трех зерновозов, покинувших Украину, прибыл в Стамбул, сообщает телеканал TRT.

По последним сведениям, морское судно встало на якорную стоянку в районе Сарыер в европейской части города. Предполагается, что вскоре прибудут два других сухогруза — Polarnet и Rojen.

После того, как закончится досмотр судов представителями Совместного координационного центра, у них будут основания для вхождения в пролив Босфор.

Напомним, что данные три судна вышли из Одессы и Черноморска, они осуществляют доставку 58 тыс. тонн кукурузы.