Евросоюз осудил ведение боевых действий около Запорожской АЭС

Высший представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ведение Россией военной деятельности на территории вокруг Запорожской АЭС, передает «Европейская правда».

«ЕС осуждает военную деятельность России вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и очередной пример игнорирования Россией международных норм», - подчеркнул он.

Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.

Напомним, 5 августа в «Энергоатоме» сообщили, что российские войска дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС.