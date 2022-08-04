Фархад Мамедов, автор haqqin.az 18:23

Похоже, что Раффи Ованнисян, бывший глава МИД Армении и некогда союзник нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, возвращается в большую политику. В настоящий момент он пытается всеми правдами и неправдами попасть в Карабах, на подконтрольные российским миротворческим силам территории Азербайджана, чтобы именно с этой политической площадки начать крестовый поход за отстранение от власти «гражданина Никола». Раффи Ованнисян, родившийся в 1959 году в армянской семье во Фресно (Калифорния, США) и переехавший с семьей в Ереван в 1990 году, занимал с 1991 по 1992 годы пост министра иностранных дел Армении и был в свое время весьма популярной фигурой в армянской политике. В частности, Ованнисян, возглавлявший партию «Наследие», являлся основным оппонентом Сержа Саргсяна на президентских выборах 2013 года, в ходе которых получил более 37 процентов голосов избирателей. После выборов он заявил журналистам, что их результаты были сфальсифицированы.

Любопытно, что ранее Раффи Ованнисян никогда не выступал против действующего премьер-министра Пашиняна. Более того, во время парламентских выборов 2012 года Ованнисян снял свою кандидатуру в пользу Пашиняна, сыграв тем самым решающую роль в избрании последнего депутатом парламента. Напомним, что тогда Раффи Ованнисян баллотировался от одного из избирательных округов Еревана, а его соперниками были Самвел Алексанян, член клана Саргсяна, олигарх по прозвищу «Лфик Само», и главный редактор газеты «Айкакан Жаманак» Никол Пашинян. Кандидатура Ованнисяна от этого округа означала для Пашиняна потерю голосов, поскольку оба кандидата придерживались примерно одних и тех же политических взглядов. Но за несколько дней до голосования Ованнисян, к удивлению многих, снял свою кандидатуру в пользу Пашиняна. После президентских выборов 2013 года популярность Раффи Ованнисяна и его партии «Наследие» пошла на убыль. В результате бывший министр иностранных дел, испытывавший к тому же проблемы со здоровьем, исчез на какое-то время из активной политики.

Ованнисян также не был замечен в уличных протестах с требованиями отставки Пашиняна, прокатившихся по стране в 2020 году, после капитуляции Армении в 44-дневной войне. Но, как считает ряд армянских наблюдателей, именно поражение Армении в войне побудило экс-главу МИД вернуться в активную политику, причем на ярко выраженных «антипашиняновских» позициях. Несколько дней назад стало известно, что попытка Раффи Ованнисяна въехать на территорию Азербайджана, находящуюся под контролем российских миротворцев, ни к чему не привела – миротворцы задержали его на посту «Забух» и вернули обратно, даже несмотря на то, что экс-глава МИД Армении направлялся в Карабах, чтобы присутствовать при крещении внука. Ованнисян тут же заявил, что запрет на въезд в Карабах исходит от властей, на что Служба национальной безопасности Армении ответила, что не имеет отношения к запрету и что он вообще не исходит от Армении. В этой связи армянский МИД, отвечая на запрос местных СМИ, заявил, что недопуск Раффи Ованнисяна в Карабах противоречит условиям Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.

На днях Ованнисян провел в Ереване пресс-конференцию, где заявил, что до сих пор не понимает, почему его не пускают в Карабах. При этом Ованнисян продолжал настаивать, что запрет исходит непосредственно от властей Армении. Когда один из журналистов спросил его, зачем властям Армении запрещать ему посещение Карабаха, Ованнисян посоветовал ему задать этот вопрос Николу Пашиняну. «Я не могу говорить за премьер-министра», - отметил Ованнисян. Справедливости ради следует отметить, что после размещения миротворцев в Карабахе в ноябре 2020 года Раффи Ованнисян неоднократно и беспрепятственно ездил в Ханкенди. На пресс-конференции Ованнисян не только потребовал снять запрет на его въезд в Карабах, но и выступил с рядом политических заявлений. «Опять в стране столкновения, опять жертвы, и все это на совести гражданина Пашиняна, это его жертвы! - подчеркнул Ованнисян. – Да и сам гражданин Пашинян стал уже для Армении «красной чертой». Словом, Раффи Ованнисян, проложивший Пашиняну дорогу в большую политику, отныне пополнил ряды принципиальных критиков премьер-министра Армении. Сегодня он призывает Пашиняна уйти в отставку, после чего в Армении должен быть создан Национальный совет доверия, который будет руководить страной до завершения парламентских выборов. Мало того, Раффи Ованнисян уже составил список тех, кто войдет в этот Совет, отметив, что включенные в список кандидаты ничего не знают о его предложении.