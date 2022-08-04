Минобороны Азербайджана заявило об отстранении двух военнослужащих

Военнослужащие, пользовавшиеся смартфонами во время военной службы, исключены из рядов армии, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что военнослужащие сверхсрочной службы азербайджанской армии Сеймур Сулейманзаде и Афят Абдуллаев во время службы пользовались смартфонами, а также обменивались фото- и видеоматериалами, связанными со службой.

Ведомство заявляет, что упомянутые военнослужащие исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства Министерства обороны.