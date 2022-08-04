Киев подтвердил: Северная Македония передала штурмовики Су-25

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25, сообщает «Европейская правда».

В четверг, 4 августа, СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева во время конфликта в 2001 году.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что там не располагают информацией о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовых самолетов Су-25.