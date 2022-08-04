МИД России обвиняет Израиль
Официальная представительница МИД России Мария Захарова высказалась относительно спецоперации «Рассвет», которую израильская армия проводит в секторе Газа.
В ходе брифинга она выразила серьезную обеспокоенность эскалацией конфликта и призвала проявлять сдержанность.
«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», - заявила она.
Захарова предложила для начала вернуться к устойчивому прекращению огня, а затем заняться переговорным процессом, «итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года».