Польша: есть риск расширения войны за пределы Украины

«Есть риск расширения войны за пределы Украины, потому что Россия хочет вернуться к балансу сил холодной войны». Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

Его попросили прокомментировать недавний ракетный удар России по Львовской области, который пришелся неподалеку от границы с Польшей.

«Независимо от того, куда попала ракета, мы должны понимать, что существует риск распространения этого конфликта. Эта война ведется не за Харьков, Северодонецк или Мариуполь. Борьба идет за возвращение к балансу сил времен холодной войны», - подчеркнул он.

Цихоцкий сказал, что не знает реальной цели российского ракетного удара, но не исключил, что он мог быть связан с визитом в Украину главы МИД Польши и председателя ОБСЕ Збигнева Рау.