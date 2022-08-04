Крах российского «Спутника» в Азербайджане

Мурад Самедов, автор haqqin.az 21:06

Вчера четверо выпускающих редакторов прокремлевского издания «Спутник Азербайджан» ушли в знак протеста в отставку. Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гульзар Мустафаева написали в соцсетях, что, будучи гражданками Азербайджана, как могли защищали интересы своей страны в редакции «Спутник Азербайджан». Однако профессиональный беспредел, творившийся в издании, не оставил им другого выхода. В одном из интервью Джамиля Эфендиева, теперь уже бывший редактор издания, призналась, что за годы работы в издании «Спутник Азербайджан» от сотрудников неоднократно требовали публиковать информацию, противоречащую национальным интересам Азербайджана. Тем не менее всякий раз им удавалось находить и отстаивать компромиссные решения, которые соответствовали полученному заданию, но при этом не противоречили чувствам патриотизма журналистов.

Все это продолжалось до момента, пока в апреле этого года в руководстве азербайджанского представительства агентства «Спутник» не произошла кадровая пертурбация, в результате которой азербайджанского журналиста Азиза Алиева на должности главы бюро сменил полковник российских спецслужб Виталий Денисов, не имеющий к журналистике ни малейшего отношения. До своего назначения в Баку Виталий Денисов работал в сепаратистской Южной Осетии, где «выполнял задачи стратегического характера». С приходом Денисова работать в «Спутнике», по признанию Джамили Эфендиевой, стало практически невозможно. Если с прежними ставленниками Маргариты Симоньян еще как-то можно было договориться и предотвращать публикации откровенно антиазербайджанских текстов, то позиция Денисова была по-военному непререкаемой.

Как известно, 3 августа незаконные армянские вооруженные формирования совершили диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии, в результате которой погиб военнослужащий Анар Кязымов. В ответ командование азербайджанской армии начало контртеррористическую операцию «Возмездие» и нанесло по боевикам сокрушительный удар. Реагируя на это, Министерство обороны России выступило с крайне противоречивым заявлением, в котором вместо того, чтобы осудить действия армянских боевиков, действовавших на суверенных и азербайджанских территориях, обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. В тот же день глава «Спутника Азербайджан» Виталий Денисов потребовал от ночного редактора опубликовать полный текст заявления Минобороны России. Когда же редактор, ознакомившись с текстом, отказалась выполнять распоряжение, заявив своему начальнику, что нельзя публиковать сообщения, противоречащие позиции ее страны, его ответ был категоричным: «Вы работаете в российском издании и обязаны публиковать позицию России», - заявил Денисов. Недолго посовещавшись, все редакторы русской версии «Спутник Азербайджан» написали утром заявление об отставке.

Следует отметить, что это не первый скандал вокруг издания «Спутник Азербайджан». Несколько лет назад его со скандалом покинул главный редактор Метин Яшароглу, от которого азербайджанская общественность узнала о деталях грязной кухни симоньяновского издания. Оказалось, что сотрудников агентства принуждали публиковать проармянские новости, при этом блокируя любые тексты, отражавшие интересы Азербайджана. Неоднократные жалобы и требования журналистов в головной офис положить этому конец неизменно игнорировались. Удивляет, что этот информационный беспредел происходил в то время, когда в самой России без лишних вопросов блокировали любое азербайджанское издание, публиковавшее информацию, не совпадавшую с официальной позицией Москвы. К примеру, крупнейшее русскоязычное азербайджанское издание haqqin.az было заблокировано на территории России только за то, что опубликовало официальное (!) заявление мэра одного из украинских городов о последствиях российского обстрела. И это еще речь идет об иностранном издании. Публикация подобного сообщения российскими журналистами немедленно обернулась бы томами уголовных дел.