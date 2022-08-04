Возле Запорожской АЭС вновь раздаются взрывы
В субботу, 6 августа, в Энергодаре Запорожской области возле атомной электростанции прогремели новые взрывы, передает УНИАН. Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона предупредила о серьезной угрозе неуправляемой ядерной катастрофы.
«Пока человечество боится управляемого ядерного оружия, в Энергодаре ежесекундно есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа», - резко заявила она.
По информации чиновницы, российские войска продолжают обстреливать АЭС.