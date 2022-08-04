Еврокомиссия планирует выделить Украине 8 млрд евро

Еврокомиссия разработала новое предложение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

Согласно этому плану, Украина получит 5 млрд евро в виде долгосрочных кредитов под гарантии стран Евросоюза, а остальные деньги - в виде грантов.

Комиссия рассчитывает на одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре.

Ранее новый проект пришлось разработать после того, как Германия отказалась обеспечить гарантии для предоставления Украине кредитов на сумму до 9 млрд евро. В Берлине говорили, что у Украины и так большие долги, поэтому деньги нужно выделять в виде грантов, как это сделала сама Германия.