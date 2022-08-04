Перед выездом в Венгрию «Карабах» обыграл «Сабаил»

Сегодня состоялся еще один матч 1-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Карабах» на «Азерсун Арене» принимал «Сабаил» и победил со счетом 3:1. Агдамцы играли полурезервным составом, учитывая предстоящий 9 августа важнейший выездной матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем». На 42-й минуте Муса Гурбанлы открыл счет в матче. В добавленное к первому тайму время Рамиль Шейдаев реализовал пенальти. На 47-й минуте он же сделал счет 3:0.

«Сабаил» смог забить гол престижа. На 71-й минуте отличился Эльмир Тагиев.

Напомним, вчера в стартовом матче чемпионата «Зиря» обыграла «Кяпяз» - 2:1. Завтра состоятся еще две игры 1-го тура: «Шамахы» - «Нефтчи» (17:00) и «Сабах» - «Сумгаит» (19:15). Еще одна встреча состоится в понедельник: «Туран-Товуз» примет «Габалу».