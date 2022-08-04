Кыргызстан отрицает причастность к ликвидации главы «Аль-Каиды»

Министерство иностранных дел Кыргызстана назвало ложной информацию пакистанских СМИ о ликвидации главы террористической организации «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири ударами с беспилотного летательного аппарата, запущенного с кыргызской территории.

«Центр транзитных перевозок в аэропорту «Манас» прекратил свою деятельность в 2014 году. В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории аэропорта не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут», - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу пакистанское издание Dawn сообщило, что военный беспилотник, убивший главаря «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Кабуле, был выпущен с территории бывшей американской авиабазы в Кыргызстане. Издание ссылается на американские медиа, но не указывает, на какие именно.