Израиль назвал условия для прекращения огня

«Армия обороны Израиля будет готова остановить военную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа, если они прекратят ракетные удары». Об этом заявил министр финансов страны Авигдор Либерман, передает The Times of Israel.

Что касается ликвидированного главаря палестинской организации, то Либерман отметил, что он «был не только бомбой замедленного действия, но и управлял бомбами замедленного действия».

«Мы, конечно, не ищем войны или конфронтации, но мы не готовы жить под чьими-то угрозами. Я надеюсь, что это сообщение было четко услышано», - добавил он.