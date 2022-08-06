В Новосибирске по обвинению в госизмене задержан Александр Шиплюк, выдающийся специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. Он является директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, профессором кафедры аэрогидродинамики в Новосибирском государственном техническом университете.

Шиплюк ведет исследования, связанные с разработкой гиперзвуковых ракетных систем – весьма перспективного направления, достижения именно в этой области позволяют Владимиру Путину время от времени заявлять о том, что Россия обладает уникальным оружием. Выдающиеся достижения и уникальные разработки не спасли ученого от преследования со стороны родных спецслужб. Скорее, наоборот.

Статья 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене делает любого ученого, обладающего доступом к «чувствительной информации» и любыми контактами с иностранцами, потенциальной жертвой органов, охотящихся за шпионами. Никто не отменял задач по повышению бдительности и усилению контрразведывательной деятельности, а в условиях войны с Западом соответствующие структуры работают с повышенным рвением.

Ученая среда по определению подозрительна для защитников государственного строя: большая наука немыслима без рабочих контактов с международным научным сообществом, переписки с коллегами, выступлений на зарубежных конференциях, публикаций в научной прессе.

Новосибирские чекисты нынче работают не покладая рук. В конце июня был задержан специалист в области динамики вязкого газа, замглавы Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, профессор Анатолий Маслов.