В России умным быть опасно новые аресты
В Новосибирске по обвинению в госизмене задержан Александр Шиплюк, выдающийся специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. Он является директором Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, профессором кафедры аэрогидродинамики в Новосибирском государственном техническом университете.
Шиплюк ведет исследования, связанные с разработкой гиперзвуковых ракетных систем – весьма перспективного направления, достижения именно в этой области позволяют Владимиру Путину время от времени заявлять о том, что Россия обладает уникальным оружием. Выдающиеся достижения и уникальные разработки не спасли ученого от преследования со стороны родных спецслужб. Скорее, наоборот.
Статья 275 Уголовного кодекса РФ о государственной измене делает любого ученого, обладающего доступом к «чувствительной информации» и любыми контактами с иностранцами, потенциальной жертвой органов, охотящихся за шпионами. Никто не отменял задач по повышению бдительности и усилению контрразведывательной деятельности, а в условиях войны с Западом соответствующие структуры работают с повышенным рвением.
Ученая среда по определению подозрительна для защитников государственного строя: большая наука немыслима без рабочих контактов с международным научным сообществом, переписки с коллегами, выступлений на зарубежных конференциях, публикаций в научной прессе.
Новосибирские чекисты нынче работают не покладая рук. В конце июня был задержан специалист в области динамики вязкого газа, замглавы Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, профессор Анатолий Маслов.
Три дня спустя задержали заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Причем Колкера забрали прямо из онкологической клиники: у ученого была четвертая стадия рака. Через два дня после задержания он скончался.
Задали темп московские борцы со шпионами, причем научные темы, связанные с гиперзвуковыми исследованиями, стали самыми «шпионоемкими». В декабре 2020 года в Москве по обвинению в госизмене арестовали Анатолия Губанова, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Он занимался изучением работы авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах.
В апреле 2021 года последовал арест еще одного специалиста по гиперзвуку из ЦАГИ Валерия Голубкина. Неясно, связано ли его дело с делом Губанова, но характерно обвинение: Голубкину вменили в вину передачу данных на Запад, посчитав за госизмену отчет в рамках международного проекта по созданию гиперзвукового пассажирского самолета.
В этом проекте Россия взаимодействовала с Европейским космическим агентством и специалистами из других стран. Информация об исследованиях неоднократно публиковалась в открытых научных изданиях. В августе 2021 года задержан директор петербургского «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александр Куранов.
Такую волну разоблачений «изменников» невозможно объяснить удивительным стечением обстоятельств. Государственная паранойя в России нарастает, и «самые умные» оказываются под ударом. Парадокс в том, что разгром научных коллективов и посадка ведущих ученых происходят в ситуации, когда Запад обрезает России доступ к передовым технологиям, в первую очередь, в военной сфере, и тут бы собственных специалистов беречь как зеницу ока и носить на руках, но все происходит наоборот.
В этих условиях трудно себе представить, чтобы ученые, ощущая постоянную угрозу оказаться за решеткой из-за гиперактивности чекистов, не продумывали варианты покинуть родину. После начала войны с Украиной миграционный поток и так резко усилился. Рост репрессий внутри страны его только дополнительно подхлестнет. И в первых рядах будут умные. Самые умные. Дуракам все нравится.