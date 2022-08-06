Карабахские сепаратисты готовятся освободить село Забух и Лачин

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Представитель армянских сепаратистов в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе Айк Ханумян рассказал подробности организации работы нового маршрута дороги, которая свяжет зону с Арменией. По его словам, участок нового маршрута, проходящий через населенные пункты Боюк Галадяряси, Кичик Галадяряси и Гёйтала и ведущий к границе Армении, уже готов. «В то же время 11-километровый участок границы, проходящий от границы Армении к селу Корнидзор в Сюникской области, пока не готов», - сказал он.

Ханумян напомнил, что 1 августа в Армении был проведен тендер на строительство дороги. «Предположительно, после закрытия действующей дороги временно будет использоваться 3-4-километровый участок грунтовой дороги, ведущий от границы с Арменией. Таким будет временное решение, пока на участке в Армении будет построена дорога», - отметил он, добавив, что вдоль альтернативного маршрута также должна быть построена необходимая инфраструктура. Ханумян также заявил, что работы по строительству будут продолжены и после смены маршрута. «В настоящее время ведутся проектные работы по строительству вдоль дороги линии связи и высоковольтной линии электропередач. Большая часть инфраструктур, существующих вдоль действующего маршрута Лачинского коридора, в настоящее время также проходит по территории, подконтрольной Азербайджану. Следовательно, необходима определенная гибкость и переговоры, а также действенное участие российских миротворцев, чтобы урегулировать все эти вопросы», - сказал он.