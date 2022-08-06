Известный европейский дипломат Фрэнсис Мартин О'Доннелл в интервью haqqin.az: «Россия исчерпывает свой военный потенциал»

Об этом в интервью haqqin.az сказал Фрэнсис Мартин О'Доннелл, известный европейский дипломат, долгое время работавший в ООН, пожизненный член дублинского Института международных и европейских отношений, а также советник нью-йоркского Форума Глобального Партнерства.

Заявленная Кремлем цель удержать Киев от вступления в НАТО терпит фиаско. Москва, долгое время пугавшая россиян перспективой вхождения Украины в НАТО, своим вторжением 24 февраля 2022 года вынудила Киев в сжатые сроки сформировать армию по боевым и военно-техническим стандартам Североатлантического альянса и обзавестись союзниками в лице самых сильных в экономическом и военном отношении государств мира.

По словам дипломата, Россия наряду с США и Великобританией в рамках подписанного 5 декабря 1994 года Будапештского меморандума была страной-гарантом безопасности и территориальной целостности Украины. Именно в обмен на эти гарантии Киев отказался тогда от владения ядерным оружием. Однако вторжение российской армии в Украину свело на нет политико-правовое поле для реализации принципа нераспространения ядерного оружия в мире.

«Такие страны, как Иран или Северная Корея, теперь укажут на Украину, которая, отказавшись от ядерного оружия, подверглась агрессии со стороны ядерного государства, - сетует Фрэнсис Мартин О'Доннелл. - Таким образом, действия России поставили под сомнение саму идею нераспространения ядерного оружия в мире. В результате Украина, не вступая в НАТО, в партнерстве с США, Великобританией, Польшей и другими странами альянса, строит сегодня новую систему своей безопасности».

По мнению европейского дипломата, в данный момент не имеет смысла говорить о членстве Украины в НАТО, поскольку западные страны и так предоставляют Киеву военную помощь как полноправной стране альянса. Эти поставки стали настолько интенсивными, что некоторые страны НАТО уже исчерпали свои арсеналы и сегодня сами нуждаются в усилении безопасности.

«ВПК европейских стран быстро набирает темпы производства оружия, - утверждает О'Доннелл. - Военные заводы Германии, Франции, Великобритании, Италии возвращаются в режим работы, аналогичный временам холодной войны. В то же время Россия, исчерпывающая свои военные ресурсы, пытается без особого успеха восполнить нехватку снарядов и ракет в других странах. Однако в какой-то момент на фронте между ВСУ и российскими войсками наступит военный паритет. И вот тогда в полной мере скажется преимущество Украины, которая будет по-прежнему получать от Запада неограниченное количество высокоточного оружия. В то время как Россия будет все больше испытывать трудности с обеспечением боеприпасами и военной техникой».