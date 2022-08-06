Белый дом: действия Китая ведут к эскалации

«Действия Пекина направлены на изменение статус-кво, повышают напряженность и риск просчета». Об этом заявил неназванный представитель Белого дома в интервью Reuters.

По его словам, эти действия являются провокационными, безответственными и повышают риск просчета.

«Они противоречат нашей давней цели, которая состоит в поддержании мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, на что рассчитывает мир», - сказал представитель.

Напомним, что в субботу оборонное ведомство Тайваня заявило, что несколько самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая были замечены в зоне Тайваньского пролива, некоторые из них пересекали так называемую серединную линию пролива.