Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:07

Израильские военные в любой момент могут начать спецоперацию по уничтожению завода по обогащению урана Фордо, расположенного неподалеку от иранского города Кум. Об этом, комментируя заявление главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, подчеркнувшего, что Тегеран имеет все технические возможности для создания ядерного оружия, в интервью haqqin.az сказал главный редактор сайта «Криминальные новости Израиля», известный израильский журналист Сергей Ауслендер. Следует отметить, что заявление Эслами не на шутку встревожило израильскую общественность.

«В Израиле сразу заговорили о военной опции решения иранской ядерной проблемы, - отметил Ауслендер. - О такой возможности заявили не только министр обороны Бени Ганц и начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави, она была темой обсуждения на встрече премьер-министра Израиля Яира Лапида с президентом США Джо Байденом». По словам израильского журналиста, переговорный процесс по иранской ядерной программе зашел в тупик. Дипломатические и политические возможности остановить производство в Иране ядерного оружия практически исчерпаны. Тегеран создает видимость заинтересованности в переговорах, хотя на самом деле старается лишь выиграть время, чтобы довести процесс обогащения оружейного урана до уровня 90 процентов. «Израиль не станет дожидаться момента, когда иранцы запустят реактор, и первыми ударят по их ядерным объектам», - заявил Ауслендер. Журналист отмечает, что израильские спецслужбы постоянно информируют руководство страны о работе по обогащению ядерного материала, продолжающейся в Иране. Известно, в частности, что иранцы сумели обогатить центрифуги до 60 процентов, а это значит, что до создания оружейного плутония им осталось совсем немного. Вот почему атака на Фордо, подобная операции «Опера», в ходе которой 7 июня 1981 года израильские F-15 и F-16 сравняли с землей ядерный реактор под Багдадом, может быть повторена в любое время.

«Все зависит от решения членов Кабинета Министров Израиля, - считает Ауслендер. - Я общался с одним из военных летчиков, который участвовал в атаке на иракский реактор. По его словам, у Израиля есть и опыт, и военно-технические возможности, чтобы провести операцию «Опера-2» против Ирана. Кстати, в 2007 году израильские военные уничтожили некий объект на сирийской части Голанских высот, который, по данным американской разведки, был строящимся ядерным реактором». Журналист считает, что военная операция по уничтожению завода в Фордо не приведет Израиль к прямой военной конфронтации с Ираном. «У Израиля очень хорошая противоракетная и противовоздушная оборона, - напоминает журналист. - А помехой для начала крупномасштабной сухопутной войны являются 2 000 километров, отделяющих Иран от Израиля. В то же время Тегерану по силам атаковать Израиль силами своих прокси в Ливане и секторе Газа. Но к такому развитию событий ЦАХАЛ готов». Ауслендер подчеркивает, что Иран является стратегической угрозой не только для Израиля, но и для арабских стран Персидского залива. Тем более что иранские ракеты и частично артиллерия могут поразить нефтяные месторождения монархий Персидского залива, парализовав тем самым их экономику. «После Холокоста евреи очень чувствительно относятся к разного рода угрозам, - говорит журналист. - Израилю нет никакого дела до ядерных программ других государств. К примеру, мы никогда не выдвигали претензий по поводу наличия мощного ядерного потенциала у Пакистана - далеко не самой стабильной страны на карте мира. И, главным образом, потому, что Исламабад никогда не угрожал Израилю. А вот власти Ирана не скрывают намерений «стереть Израиль с лица земли», как выразился, будучи президентом ИРИ, Махмуд Ахмадинежад. Появление у Тегерана ядерного оружия изменит всю картину безопасности Ближнего Востока. Еврейское государство настолько микроскопично по своей площади, что достаточно будет всего одной атомной бомбы, чтобы страна просто перестала существовать. К сожалению, угрозы Ирана не ограничиваются словами ее лидеров. Тегеран организовывает теракты в отношении еврейских общин в различных странах мира, охотится на израильских дипломатов, организовывает диверсии против объектов еврейского государства».