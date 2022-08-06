Запад обеспокоен сближением Турции и России

Власти стран Запада все больше обеспокоены углублением экономического сотрудничества между Россией и Турцией и растущим риском вторичных санкций против Анкары, если она будет помогать Москве обходить ограничения, пишет Financial Times со ссылкой на шесть источников среди западных официальных лиц.

Причиной для усиления беспокойства западных чиновников известная газета называет заявление президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после встречи 4 августа в Сочи, в котором они заявили о готовности расширять сотрудничество в торговой и энергетической сферах.

«Один из европейских чиновников сообщил, что Евросоюз следит за сотрудничеством Москвы и Анкары «все более и более пристально». По его мнению, Турция все больше становится платформой для торговли с Россией. Другой оценил действия Анкары по отношению к Москве «очень оппортунистическим». «Мы пытаемся заставить турок обратить внимание на наши опасения», - пишет FT.