Делегация Литвы отправилась на Тайвань

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте в воскресенье прибыла на Тайвань. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций продуктивного пятидневного визита, нацеленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах", - заявило ведомство в Twitter.