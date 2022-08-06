Трамп об угрозе Третьей мировой войны

Бывший президент США Дональд Трамп считает возможной Третью мировую войну и предупреждает, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня. Об этом он заявил на слете консерваторов в Техасе.

«Мы можем прийти к Третьей мировой войне, потому что нами руководят некомпетентные люди. И эта война будет хуже, чем любая другая война в истории, потому что у нас есть оружие, подобного которому никто никогда не видел», – говорит экс-глава Белого дома.

При этом он считает, что Соединенные Штаты во многих аспектах стали страной третьего мира. «Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, и чья система образования находится в конце любого списка», – указал Трамп.

Напомним также, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи со Всемирным днем борьбы за запрещение ядерного оружия, который отмечается 6 августа, призвал мировое сообщество возобновить процесс ядерного разоружения.