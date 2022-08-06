Чубайса выписали из больницы

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что экс-глава российской корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс был выписан из больницы в Италии. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

«Анатолия Чубайса выписали из итальянской больницы. Токсикологического анализа еще нет», - написал Венедиктов.

В настоящий момент подробности самочувствия Чубайса не приводятся.

Также нет сведений, куда дальше направится бывший топ-менеджер российской компании.

Ранее стало известно, что врачи определили диагноз попавшего в реанимацию бывшего генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса. Ему окончательно подтвердили диагноз – синдром Гийена-Барре.