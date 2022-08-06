Российская армия перешла в наступление в нескольких направлениях
Враг получил отпор от украинских воинов на Краматорском, Бахмутском Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.
Так, на Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Карповка, Северск, Верхнекаменское, Переїзне, Григоровка, Донецкое, Райгородок, Званівка и Ивано-Дарьевка. Самолетами штурмовой авиации российские войска нанесли авиаудар у Спорного.
«Враг пытался провести наступление в районе Верхнекаменского, успеха не имел, отошел», - сообщили в Генштабе.
На Бахмутском направлении противник провел обстрелы неподалеку Бахмута, Константиновки, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Шумов, Кодемы, Белогоровки, Ивановки, Веселой долины и Бахмутского. Нанес авиационные удары вблизи Зайцево и Бахмута.
«Враг вел штурмовые действия на направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганське – Зайцевое. Украинские воины удержали позиции и отбросили российские войска назад», - сообщили в Генштабе.