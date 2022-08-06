Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:10

Руководство проекта по строительству «Аккую», первой атомной электростанции в Турции, расторгло контракт с турецкой строительной фирмой и вместо этого подписало договор с компанией, принадлежащей российским предприятиям. Чисто техническое решение российских менеджеров, строящих АЭС «Аккую», о смене подрядчика вызвало неожиданную реакцию в турецких оппозиционных кругах. Контракт на инженерные и прочие работы с турецкой компанией IC İçtaş был расторгнут со следующей мотивировкой: «В ходе исполнения контракта IC İçtaş допустила многочисленные нарушения, влияющие на качество и сроки выполнения работ. По этой причине руководство проекта приняло решение расторгнуть контракт».

Вместо нее был подписан договор с TSM Enerji İnşaat, которая принадлежит российским корпорациям. Обычная история, хозяйственный спор. Конечно, руководству IC İçtaş было обидно потерять такой «вкусный» контракт, да еще и получить пятно на репутации. Поэтому сначала она подала на турецкое отделение «Росатома», Akkuyu Nuclear JSC в суд. А затем и вовсе обвинило его в намеренном сокращении турецкого участия в работах по строительство «Аккую». Тут-то и взвилась турецкая оппозиция, в едином строю выступив под лозунгом «Путин завладел АЭС Аккую перед визитом Эрдогана». В защиту IC İçtaş выступили ведущие оппозиционные политики страны – лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и глава «Хорошей партии» Мерал Акшенер. Кылычдароглу, в частности, возмутило, что новый подрядчик, TSM Enerji, – это «консорциум трех российских компаний». По его мнению, это в том числе говорит о зависимости Турции от России в энергетической сфере. А Мерал Акшенер и вовсе призвала правительство национализировать проект. «Теперь это – русская станция», - говорят турецкие обозреватели, близкие к оппозиции.

Что, мягко говоря, не соответствует действительности. По условиям реализации сделки «Строй – эксплуатируй – владей», «Аккую» – это станция, принадлежащая турецкому юридическому лицу, чьи учредители – российские компании, включая «Росатом». Но! Учрежденная ими компания – турецкая, следовательно, налоги платила и будет платить в Турции. А прибыль будет распределять по турецким законам. К тому же, не совсем понятно, как будет вести строительство новый подрядчик, TSM Enerji İnşaat. Эта компания была учреждена в турецком Мерсине тремя российскими юридическими лицами: Монтажно-строительное управление №90 (25,5% акций), Титан-2 (49%) и Сосновоборэлектромонтаж (25,5%). То есть, налоги все равно останутся у турок. Но более того, российский генеральный подрядчик турецкого уровня надежности – это что-то из области фантастики. А они сами строительно-монтажный персонал нанимать будут в России и в Турцию его везти? А со строительной техникой как, из России доставят? Опыт изучения деятельности российских компаний, что в их родной стране, что за рубежом, показывает, что как правило эти вопросы они передают на субподряд. Тем более – в Турции. То есть, как турки строили «Аккую» – так они и будут ее строить.