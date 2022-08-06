В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки, 7 августа в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Церемонии были организованы в соответствии с ритуалом в Сухопутных войсках, ВВС, ВМС, ракетно-артиллерийских войсках и других воинских частях обеспечения. Новобранцы торжественно приняли Военную присягу, клятвенно пообещав быть верными Родине.