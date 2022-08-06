Удары по сектору Газа: десятки погибших, сотни раненых

Число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых. Об этом сообщает агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы.

Утром 7 августа военные самолеты Израиля атаковали города Рафах и Аль-Карара.

«Число погибших на утро третьего дня возросло до 29 убитых и более 253 раненых. Бригады гражданской обороны завершили извлечение тел в Рафахе, среди которых оказались три женщины и ребенок», – сообщило агентство.