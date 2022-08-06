Джемаль Бустани, автор haqqin.az 12:12

Один из биографов аз-Завахири уже назвал его смерть бесславной, пояснив, что он, фактически, развалил «Аль-Каиду» и был ликвидирован в тот момент, когда все его последователи разошлись по конкурентам. Администрация Белого дома, естественно, считает иначе: «Людям во всем мире больше не нужно бояться злобного и решительного убийцы. На протяжении десятилетий он был вдохновителем нападений на американцев. Соединенные Штаты продолжают демонстрировать нашу решимость и нашу способность защищать американский народ от тех, кто стремится причинить нам вред. Я дал обещание американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Мы именно это и сделали», - заявил Джо Байден 31 июля, выступая с балкона Голубой комнаты в Белом доме.

Вступивший на путь террора в те далекие времена, когда Египтом еще правил Анвар Садат, молодой хирург, чей отец был профессором фармакологии в Каирском университете, а дед, Мухаммад аль-Ахмади аз-Завахири, был великим имамом легендарного университета Аль-Азхар, после отбытия трехлетнего заключения в 1984 году перебрался в Пакистан. Там он лечил моджахедов, получивших ранения в столкновениях с советскими войсками, там же – примкнул к Усаме бин Ладену, у которого вскоре стал кем-то вроде начальника штаба. Но на этом посту он оставался только бледной тенью своего шефа. В свое время много писали о том, что именно аз-Завахири создал сетевую модель управления «Аль-Каидой», руководил созданием автономных филиалов по всему миру, в особенности на Ближнем Востоке – но особого авторитета как внутри самой организации, так и в «мировом джихаде» у него не было никогда. Единственное, чем он реально запомнился – так это тем, что активно разрабатывал и внедрял практику использования смертников. Здесь он действительно был успешен: в августе 1998-го боевики «Аль-Каиды» совершили взрыв в посольстве США, находившемся в кенийской столице Найроби. Погибло 213 человек, в том числе 12 американцев.

В том же месяце член «Аль-Каиды» Ахмед («Немец») взорвал фургон на парковке посольства США в Дар-эс-Саламе (Танзания), все 11 убитых и сотни раненых были африканцами. А 12 октября 2000 года в йеменском порту Аден лодка с двумя смертниками врезалась в американский военный корабль «Коул». Погибло 17 американских военнослужащих. С 2011 года, став руководителем «Аль-Каиды», аз-Завахири окончательно стал символической фигурой и идейным вдохновителем терактов, чем реальным организатором кровавых атак по всему миру. А те, кто еще вчера внимали его речам – быстро отправились в самостоятельное плавание, как это произошло с «Исламским государством» или «Джебхат ан-Нусра». Красноречивый факт – хотя американцы и назначили за «голову» аз-Завахири 25 миллионов долларов, но так и не смогли предъявить доказательств его причастности к терактам после 2011 года. Его выступления по-прежнему слушали – но всерьез уже не воспринимали. Все это время он вел откровенно кочевой образ жизни, мелькая то в Африке, то на Ближнем Востоке, то в Пакистане, пока не осел в Афганистане, где у него сохранились тесные контакты с Сираджуддином Хаккани, в правительстве талибов занявшего пост министра внутренних дел.

Контакты, которые, как выяснилось буквально на днях, ставшие для него роковыми. Ведь ликвидация Аймана аз-Завахири произошла в гостевой части дома Сиражуддина Хаккани, который расположен всего в километре от президентского дворца. А тут сразу возникает вопрос: кто эти координаты американцам выдал? Руководство талибов, конечно, сразу же заявило, что никакого аз-Завахири на территории Афганистана не было, и вообще американцы убили неизвестно кого. Сославшись при этом на… координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Который признал, что у Соединенных Штатов нет подтверждения смерти аз-Завахири, есть лишь «визуальные доказательства наряду с другими источниками». Впрочем, другой реакции от них было трудно ожидать, поскольку в противном случае талибам пришлось бы признать тот неприятный факт, что вопреки договоренностям с американцами в Дохе, которые, собственно, и привели «Талибан» к власти, талибы допустили присутствие на своей территории первого лица «Аль-Каиды». Так что к их заявлениям серьезно относиться не стоит, до последнего все будут отрицать.

Гораздо интереснее другое. Рахматулла Набиль – глава Службы национальной безопасности Афганистана при правительстве Гани утверждает, что Хаккани при посредничестве генерала Камара Баджвы, командующего сухопутными войсками пакистанской армии и экс-директора межведомственной разведки ISI пытался восстановить отношения с США и добиться исключения своего имени из американского черного списка. Для достижения этих целей он, якобы, и предоставил США адрес убежища аз-Завахири. Понятно, что цель этой версии – внести раскол в руководство талибов и опорочить Хаккани, которому в тайной войне Набиль вчистую проиграл. Но здравое зерно в ней все же есть – талибы решили избавиться от аз-Завахири. И сделали это чужими руками. Поскольку еще одна версия, которая сейчас активно обсуждается в Афганистане, заключается в следующем: на переговорах в Ташкенте 26-28 июля, талибы заключили сделку с США, чтобы добиться уступок от Вашингтона по размораживанию афганских финансовых активов, пресловутых 7 миллиардов долларов, а в обмен сообщили американцам местонахождение лидера «Аль-Каиды».