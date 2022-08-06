Махир Мамедов вновь избран вице-президентом ФИДЕ «Это торжество азербайджанских шахмат!»
Аркадий Дворкович вновь избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Выборы состоялись на Конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнае. Соперником россиянина был украинец Андрей Баришполец. В результате Дворкович получил 157 голосов, а его оппонент – лишь 16.
Как известно, в команду Аркадия Дворковича входит и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов. Он был переизбран на этот пост и как минимум в ближайшие четыре года будет продолжать работать на благо мировых шахмат.
Также на должности вице-президентов избраны знаменитый индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и норвежец Йоран Эулин-Янссон. Чуть позже будут избраны еще четыре вице-президента.
После избрания Махир Мамедов дал комментарий haqqin.az:
«Это победа нашей команды и в том числе торжество азербайджанских шахмат. За последние четыре года команда Аркадия Дворковича успела сделать очень многое. В частности, мы хорошо справились со всеми сложностями, которые принесла нам пандемия.
Место Азербайджана в мировых шахматах незыблемо, и это благодаря тому, что в нашей стране шахматам уделяется огромное внимание со стороны государства и лично президента Ильхама Алиева. На Конгрессе ФИДЕ это еще раз ярко проявилось.
Что касается непосредственно выборов, то на этот раз не было такой сильной конкуренции как четыре года назад. Тогда за нас проголосовало 107 стран, а сейчас – 157».