Аркадий Дворкович вновь избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Выборы состоялись на Конгрессе ФИДЕ в индийском Ченнае. Соперником россиянина был украинец Андрей Баришполец. В результате Дворкович получил 157 голосов, а его оппонент – лишь 16.

Как известно, в команду Аркадия Дворковича входит и президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов. Он был переизбран на этот пост и как минимум в ближайшие четыре года будет продолжать работать на благо мировых шахмат.

Также на должности вице-президентов избраны знаменитый индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд и норвежец Йоран Эулин-Янссон. Чуть позже будут избраны еще четыре вице-президента.