Джейхун Байрамов летит в Турцию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию, сообщает МИД Турции.
Сообщается, что Дж.Байрамов примет участие в 13-й конференции послов.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Турцию, сообщает МИД Турции.
Сообщается, что Дж.Байрамов примет участие в 13-й конференции послов.
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